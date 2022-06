Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften : Konstanze Klosterhalfen sagt Start bei Finals in Berlin ab

Konstanze Klosterhalfen wird bei den deutschen Meisterschaften in Berlin nicht an den Start gehen. Foto: dpa/Oliver Weiken

Berlin Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat ihre Teilnahme an den Finals in Berlin abgesagt. Grund dafür ist eine Corona-Erkrankung.

Konstanze Klosterhalfen hat ihren Start bei den Finals in Berlin abgesagt. Die Langstreckenläuferin aus Königswinter-Bockeroth ist an Corona erkrankt und kann daher nicht wie geplant an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften teilnehmen. Das teilte die 25-Jährige in den sozialen Medien mit. Nach dem Diamond-League-Meeting in Oslo habe sie sich krank gefühlt und sei positiv auf das Coronavirus getestet worden.