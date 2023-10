Talent im Triathlon Die Olympia-Hoffnung der SSF Bonn

Freudestrahlend und fast ein wenig schüchtern trat der 27-Jährige an das Mikrofon. Das Triathlon-Team der SSF Bonn hat ihrem Mann für Paris mit einer Feier zu seiner erfolgreichen Qualifikation für die Sommerspiele 2024 geehrt. „Ich träume davon schon, seit ich zehn Jahre alt bin“, erzählte Lührs den Vereinskameradinnen und -kameraden auf der blauen Tartanbahn. Ende September rückte der Kindheitstraum in greifbare Nähe: Im spanischen Pontevedra ging Lührs beim Finale der „Welt-Triathlon-Cup-Serie“ an den Start und sicherte sich nicht nur Platz fünf, sondern auch die Norm für die Teilnahme an den Sommerspielen. Großkopf übergab seinem Schützling zum Abschluss ein großes Foto, das Lührs bei seinem entscheidenden Rennen zeigt. „Lasse in Führung, die Franzosen und Portugiesen hinter ihm“, sagte sein Trainer und ergänzte mit einem Lachen: „Merkt euch das Bild, denn so wird es auch nächstes Jahr in Paris aussehen.“