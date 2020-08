Sommermeeting des LAZ Rhein-Sieg : Leichtathleten müssen strenge Corona-Regeln einhalten

Siegburg Das LAZ Puma Rhein-Sieg richtet ein Sommermeeting aus – nach strengen Corona-Regeln. Die Langstreckenläufer müssen zum Aufwärmen sogar in den Wald.

Sportler nehmen in der Corona-Krise ja so einiges in Kauf, um ihre Sportart wieder ausüben zu dürfen, um sich wieder im Wettkampfgeschehen gegeneinander zu messen. Da wird das sonst übliche Aufwärmen auf der Tartanbahn eben in den Wald verlegt. Beim Sommermeeting des Leichtathletikzentrums (LAZ) Puma Rhein-Sieg in Siegburg an diesem Samstag müssen die Mittelstrecken- und Langläufer auf das angrenzende Waldgebiet am Walter-Mundorf-Stadion ausweichen. Denn im Stadion-Inneren sind nur 150 Athleten gleichzeitig zugelassen. Wer nicht gerade im Wettkampf ist, muss auf der Tribüne warten. Erst unmittelbar vor dem Start sind ein paar Läufe auf der Bahn möglich. Sprinter, Werfer und Springer dürfen sich hingegen auf dem Kunstrasenplatz nebenan vorbereiten.