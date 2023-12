Boxprofi aus Niederkassel Mit Ruhe und Respekt zum Europameistertitel

„Es ist eine Art von Liebe. Er ist immer respektvoll, immer dankbar und nie eingeschnappt, wenn er mal Gegenwind bekommt“, erzählt der 52-Jährige. Nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von Krengels Frau, Gashis Co-Trainerin, ist auf den 19-Jährigen Lülsdorfer abgestimmt. „Mit 14 stand Leondrit mit seinen Eltern in meinem Büro. In gebrochenem Deutsch sagten sie, dass er hier boxen will, NRW-Meister ist und Profi werden möchte“, erinnert sich Krengel.