OFC stellt sich gegen Fechtverband Olympischer Fechtclub Bonn sagt „Löwe von Bonn“ ab

„Angesichts der Kriegssituation in der Ukraine und der Gräueltaten an der ukrainischen Bevölkerung kann und will der Verein die Entscheidung der FIE nicht mittragen“, schreibt der OFC in seinem offiziellen Statement zur Absage. „Die Möglichkeit der Teilnahme von Fechtern aus Russland und Belarus, die trotz neutraler Flagge als Teil ihres politischen Systems inszeniert werden, ist für uns nicht akzeptabel. Wir möchten nicht Teil einer solchen Inszenierung sein.“