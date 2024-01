Mit Paprika an die Weltspitze Wie eine Lohmarerin zur Bob-Weltmeisterin wurde

Zudem müssen Fiebig und Kalicki zuletzt beim Weltcup in St. Moritz, also genau an dem Eiskanal, in dem sie im Vorjahr Weltmeisterinnen wurden, einen derben Rückschlag verkraften. Kalicki verletzt sich am Oberschenkelmuskel. Wie schwer die Verletzung der Pilotin wiegt, ist noch unklar. An dem Ziel für die WM ändert sich aber nichts. „Wir werden alles dafür tun, um spätestens bei der WM wieder mit voller Power am Start zu stehen“, so Fiebig.