Sieg in Schöneiche : Lohnende 1300 Kilometer für TuS Mondorf

Sieg in Schöneiche

Mondorf Die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf kehren mit einem Sieg gegen Schöneiche aus Berlin zurück.

Nach einer rund 24-stündigen Reise nach Brandenburg ist der TuS Mondorf am frühen Sonntagmorgen wieder in die Heimat zurückgekehrt. Die lange Reise zum Auswärtsspiel bei der TSGL Schöneiche hat sich für die Zweitliga-Volleyballer immerhin gelohnt, denn der amtierende Meister kehrte mit einem 3:1 (16:25, 25:21, 25:23, 25:19)-Erfolg zurück an den Rhein.