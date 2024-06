Läuferin aus Ahrweiler Majtie Kolberg im EM-Finale auf Platz fünf

Majtie Kolberg hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom Platz fünf über die 800 Meter belegt. Im Finale am Mittwochabend sortierte sich die 24-Jährige aus Ahrweiler in der ersten Runde an vierter Position ein, in der zweiten musste sie kämpfen. Auf der Zielgeraden waren die Medaillenränge nicht mehr in Reichweite. Ihre Zeit von 1:59,87 Minuten war aber ebenso erfreulich wie die Platzierung. Gold ging an die Britin Keely Hodgkinson (1;58,65), Silber an Gabriela Gajanova aus der Slowakei (1:58,79) und Bronze an die Französin Anais Bourgoin (1:59,30).