Größtes Sportevent der Stadt Vorbereitungen für den Bonn Marathon laufen auf Hochtouren

Anmeldungen bis Ende März

Auch an den Schulen werden bereits die Laufschuhe geschnürt und fleißig trainiert. Schüler ab der fünften Klasse können kostenlos am Deutsche Post Schulmarathon teilnehmen. Die Jugendlichen treten dabei jeweils in Gruppen von sechs Läufern an und absolvieren Abschnitte zwischen fünf und zehn Kilometern. Eine Anmeldung für die Schülerstaffel ist noch bis zum 31. März möglich.

„Besonders bei den Jüngeren ist eine riesige Begeisterung für den Marathon ausgebrochen“, beschreibt Lehrerin Petra Flaspöler die Lage am Clara-Schumann-Gymnasium, das traditionell mit vielen jungen Athleten bei der Veranstaltung vertreten ist. Sieben Staffeln habe die Schule auch in diesem Jahr bereits wieder gemeldet, eine achte solle noch hinzukommen, so Flaspöler.