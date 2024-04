Liveblog zum 21. Deutsche Post Marathon Das erwartet Läufer und Zuschauer beim Bonn-Marathon 2024

Die Anmeldezahlen aus dem vergangenen Jahr sind bereits übertroffen worden. Mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am 14. April 2024 beim Bonn-Marathon an den Start gehen. Die Strecke für die mittlerweile 21. Ausgabe des Deutsche Post Marathon bleibt nahezu unverändert: Vom Start am Belderberg geht es über die Kennedybrücke nach Beuel bis zum Landgrabenweg zur Wende und zurück zur Kennedybrücke, dann weiter am Bonner Rheinufer entlang, durchs Bundesviertel bis zur Wende auf der Ludwig-Erhard-Allee an der Bonner Rheinaue, weiter über die Adenaueralle, am Hofgarten vorbei und schließlich durch die Innenstadt bis zum Ziel vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz.