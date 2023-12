Laufveranstaltung am 14. April Alle Infos zum Bonn-Marathon 2024

Am Freitag, 12. April, und Samstag, 13. April, findet auf dem Bonner Münsterplatz eine Marathonmesse statt. In dem Messezelt können Teilnehmende ihre Startunterlagen abholen und sich an verschiedenen Ständen zu den Themen Laufsport, Fitness und Sportausrüstung informieren. Freitag ist das Messezelt von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Wer sich noch spontan für einen der Wettbewerbe nachmelden möchte, kann das ebenfalls vor Ort tun. Am Wettkampftag selbst können die Teilnehmenden ihre Startunterlagen ab 7 Uhr auf der Hofgartenwiese abholen. Eine Nachmeldung am Tag des Marathons ist nicht möglich.