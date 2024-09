Capitals-Pitcher Markus Solbach „Ich will noch zwei, drei Meisterschaften gewinnen“

Die Party in der Rheinaue war längst im Gange. Auf der kleinen Tribüne des Baseball-Stadions feierten sich die Spieler der Bonn Capitals, teils mit blankem Oberkörper, zu lauter Musik die Trophäe in die Höhe stemmend und sich gegenseitig mit Bier bespritzend. Nur der große Held hielt sich im Abseits. Frisch geduscht und fröhlich grinsend stapfte Markus Solbach noch einmal auf das Spielfeld, dann zur Spielerbank, um wenig später mit einer Schubkarre voller Baseball-Utensilien wieder aufzutauchen. „Einer muss ja alles aufräumen“, sagte Solbach nur schulterzuckend. Und fügte mit einem Kopfnicken in Richtung seiner jüngeren Mitspieler hinzu: „Die sollen das alle mal genießen. Ich habe am meisten Spaß daran, zu sehen, wie sehr sich die Jungs freuen, deutscher Meister zu sein.“