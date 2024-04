Serie Ehrenamt 78-Jährige ist die Meisterin der Mastersschwimmer in Bonn

Beim Gang in den Keller wird es eng. An der Wand neben der Treppe ins Tiefgeschoss des Einfamilienhauses in Endenich baumeln, an zwei Holzstangen aufgehängt, weit über 100 runde Medaillen an langen Bändern. Fein säuberlich nebeneinander aufgereiht, doch eigentlich sind die beiden Stangen vollkommen überfüllt. Dabei waren es früher sogar noch viel mehr Plaketten, und sie waren überall im Haus verteilt. „Ich habe sie mal alle auf einen Tisch gelegt, der ist total übergequollen“, erzählt Margret Hanke. Deshalb habe sie vor ein paar Jahren ausgemistet und „alle weggeworfen, außer den besonders schönen und denen für erste Plätze“.