Cyclocross Matsch und harte Wettkämpfe beim NRW-Cross-Cup

Drei Monate, acht Rennen, viel Matsch und harte Wettkämpfe - am 1. Oktober 2023 startete mit dem Bombtrack NRW-Cross-Cup powered by Schwalbe & Ryzon 2023/24 eine beliebte Radrennserie in ihre sechste Saison. Nachdem sich vom Daadetal bis Pulheim sowohl Elite- als auch Hobbysportler auf Querfeldeinstrecken messen konnten, steht am Samstag das Finale in Bonn an.