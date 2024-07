Max Auer auf dem Weg zu neuen Höhen Bonner Nachwuchstalent trainiert mit Speerwurf-Weltrekordler

Hohn warf für die DDR 1984 seinen Speer 104,80 Meter weit und brach damit alle Rekorde. Nach seinem überragenden Wurf, der beinahe andere Athleten im Stadion gefährdete, wurden die Speere angepasst. Seitdem fliegen sie nicht mehr so weit. Damit ist der Rekord einer für die Ewigkeit. Hohn und Max kennen sich nun schon etwas länger. „Das ist ziemlich genau ein Jahr her“, erinnert sich Max‘ Trainer Paul Zinke an den ersten Kontakt zu dem Weltrekordhalter. Max‘ Leichtathletikverein hat daran einen großen Anteil. Der Cheftrainer des LAV Bad Godesberg kannte Uwe Hohn schon länger und stellte eine Verbindung zwischen den beiden Speerwerfern her. „Ich habe ihm dann Trainingsvideos von Max geschickt und Hohn hat mir seine Analysen und Verbesserungen zurückgeschickt, die ich sofort ins Training einbauen konnte“, sagt Zinke.