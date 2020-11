Nach Karriereende : Max Schmitz wird neuer Caps-Trainer

Bonn Der Bonner Baseball-Spieler Max Schmitz hat seine aktive Karriere beendet und übernimmt ab sofort die Position des Headcoaches beim amtierenden deutschen Vizemeister.

Der Bonner Baseball-Spieler Max Schmitz hat seine aktive Karriere beendet. 23 Jahre stand Schmitz für die Capitals auf dem Platz, nun musste er einer Verletzung aus dem Jahr 2018 Tribut zollen. Der 28-Jährige hatte sich damals bei einem Wurf den Oberarm gebrochen. „Ich habe nach der Verletzung noch mal alles reingeworfen, aber ich habe auch gemerkt, es wird nie wieder so gut werden. Und so ist mir die Entscheidung nun recht leicht gefallen“, so Schmitz.