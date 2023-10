40. Ausgabe des Bonner Wettbewerbs Mehr als 1000 Teilnehmer bei Drei-Brücken-Lauf

Am Wochenende fand der Bonner Drei-Brücken-Lauf mit genau 1147 Teilnehmern statt. Über drei Distanzen ging es über die beliebte Brückenrunde: Vom Rondell an der Beueler Promenade über die Konrad-Adenauer-Brücke durch die Rheinaue, am Bonner Rheinufer entlang bis zur Friedrich-Ebert-Brücke. Die Zehn-Kilometer-Strecke führte über die Kennedybrücke zurück zum Ziel.