Darts-Amateur spielt mit Michael Smith Ein Finish für den Weltmeister

Genau 2,37 Meter Abstand zur Dartscheibe. 750 grölende Fans in den Ohren. Drei Matchdarts in den zittrigen Händen. Nur noch zwei mickrige Zählerchen auf der Anzeige. Und niemand geringeres als den amtierenden Weltmeister im Rücken. Ralf Gehrmann suchte noch Minuten nach diesem Erlebnis in der Stadthalle Troisdorf nach den richtigen Worten für die emotionale Achterbahnfahrt, die er gerade hinter sich gebracht hatte. „Freude. Aufregung. Nervosität. Ich war so froh, als es rum war“, sagte der 54-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Diese Momente werde ich nie mehr vergessen!“