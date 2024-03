Radsport in Spich Team Kern-Haus möchte mit Verstärkungen neu angreifen

Zwei Neuzugänge hat das im Bürgerhaus Spich vorgestellte Team Kern-Haus des RV Blitz Spich zu verzeichnen. Robin Willemsen und Julius Molinski ergänzen die bisherigen Teammitglieder Richard Weinzheimer, Nico Brenner, Timm Rüger, Dominik Ivo, Frank Lütters, Jan Madalinski, Claudio Heinen, Tim Neffgen und Niklas Mäger. Mit diesen Verstärkungen wollen die Spicher in diesem Jahr an die alten Erfolge anknüpfen und dafür den Fokus in der kommenden Saison auf das Rennwochenende in Spich am 21 und 22. September sowie den Rose NRW-Cup legen. Insgesamt umfasst der Rennplan rund 50 Einsätze. Teammanager Kurt Werheit gibt sich optimistisch: „Wir wollen wieder mehr Siege und Podiumsplätze einfahren. Die Grundlagen sind gelegt. Der Teamspirit ist bestens und die beiden neuen Fahrer voll integriert.“