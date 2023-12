Tanzen: Deutsche Meisterschaften in Hennef Mit Elvis zu Bronze

Elvis lebt. Zumindest während der Kür von Sophie Kreuser und Julian Wagner. Das Bonner Tanzpaar brachte die Kür zum King of Rock’n’Roll am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Profitänzer in Hennef auf das Parkett und belegte damit Platz drei bei den Standardtänzen. „Ein wirklich sehr talentiertes Paar“, sagte Matthias Fronhof, der die Veranstaltung mit seinem Team organisierte und am Abend auch moderierte.