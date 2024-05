Letzter Spieltag in der Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt Derby beim FV Endenich

Bonn · Der Bonner SC hat am letzten Spieltag der Saison das Bonner Derby in der Mittelrheinliga beim FV Endenich mit 2:1 gewonnen. In Führung gingen allerdings die Hausherren.

17.05.2024 , 21:31 Uhr

Ist als Trainer des BSC weiter ungeschlagen: Sascha Glatzel. Foto: Boris Hempel

Von Ludovic Bürling