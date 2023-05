Mittelrheinliga Der FC Hennef hat die Meisterschaft vor Augen

Nichts mehr in der Hand hat hingegen der FC Blau-Weiß Friesdorf, der nach einem erstaunlichen April-Zwischenhoch mit fünf gewonnenen Spielen in Folge, wieder auf einen Abstiegsplatz rutschte. Der Höhepunkt des aktuellen Negativtrends von nun vier Niederlagen in Serie war die Wochenpleite in Arnoldsweiler. „Wir hatten zu wenig Spieler auf dem Platz, die bereit waren zu kämpfen. Das werden wir in den nächsten Begegnungen ändern“, kündigte FC-Trainer Thomas Huhn Veränderungen in der Startelf an.