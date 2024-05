Mittelrheinliga Endenich mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf

Borussia Freialdenhoven - FV Endenich 1:3 (0:1): Am Ende versagte die Stimme: „Meine Jungs haben gekämpft wie die Löwen. Ich bin einfach stolz“, krächzte FVE-Trainer Hansi Langen ins Telefon. Der Aufsteiger warf in kämpferischer Hinsicht alles in die Waagschale. Zwar wogte die Partie hin und her, doch Langen sah seine ersatzgeschwächte Elf im ersten Durchgang mit den klareren Tormöglichkeiten: „Wir hätten durchaus höher führen können“. Es reichte „nur“ zu einer 1:0-Pausenführung, die Jakub Merlan-Jarecki in der 41. Minute herausschoss. Erneut nach einem Konter erhöhte Daniel Schaal eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff auf 2:0. Als den Hausherren in der 82. Minute durch Niklas Kopitz der Anschluss gelang, wurde es kurzfristig hektisch. Doch ein weiterer Tempogegenstoß, abgeschlossen von Yuito Nakamura, erlöste die Endenicher (85.). Nur bedingt trübte die Kunde vom Teveren-Sieg in Siegburg die Freude. „Das ist natürlich schade, aber wir schauen nur auf uns. Ich bin überzeugt, dass wir den fehlenden Punkt zum Klassenerhalt noch holen“, sagte der FVE-Interimscoach zuversichtlich.