Sieg gegen Siegburg : FC Hennef entscheidet das Derby für sich

Bonn/Rhein-SIeg-Kreis Der FC Hennef 05 hat das Derby gegen den Siegburger SV 04 mit 2:0 gewonnen. Der FC BW Friesdorf hat am 12. Spieltag seine Negativserie in der Mittelrheinliga beendet.

Siegburger SV 04 - FC Hennef 05 0:2 (0:0): Die Hausherren knüpften nahtlos an die gute kämpferische Vorstellung der Vorwoche an, als sie dem Bonner SC mit 0:2 unterlagen. Doch erneut belohnte sich das Team von Coach Thomas Klimmeck nicht. Den ersten Abschluss nach fünf Minuten allerdings hatten die Gäste nach einem Eckball durch einen Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers Tarik Dogan. Vier Minuten darauf jubelten die 04er, als Julian Fälber traf, doch Schiedsrichter Erik Schell erkannte den Treffer wegen eines Fouls an FCH-Keeper Martin Michel nicht an.