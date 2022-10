Fußball-Mittelrheinliga : FC Hennef in doppelter Überzahl zum Sieg

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Fußball-Mittelrheinligist FC BW Friesdorf stoppt seine Talfahrt, Siegburg 04 muss in Hohkeppel mit 1:4 die Segel streichen und der FC Hennef bleibt oben dran an der Tabellenspitze.

Auch nach der Pause blieben Strafraumszenen selten. Kölns Waiss Ezami ließ das 1:1 liegen (61.), Robin Schmidt vergab aus aussichtsreicher Position das mögliche 2:0 (65.). Die Entscheidung zugunsten der Hennefer fiel mit der Gelb-Roten Karte für Fortuna-Spielführer Kilian Hornbusch (70.) und dem Platzverweis für Di Fine, dessen verbalen Ausrutscher der Schiedsrichter mit glatt „Rot“ ahndete (74.). Zuvor war Fujiwara im Strafraum gefoult worden. Yannick Genesi verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0 (75.). In doppelter Überzahl krönte Fujiwara seine gute Leistung mit dem 3:0 in der Nachspielzeit.

FC Hürth - FC BW Friesdorf 1:1 (1:1): Nach vier Niederlagen in Folge atmete das Trainergespann Stefan Behr-O‘Hara/Thomas Huhn auf: „Wir konnten zumindest den freien Fall stoppen“, sagte Huhn. Auf fünf Positionen verändert, präsentierten sich die Friesdorfer kompakter und stabiler in der Defensive. „Wir mussten etwas verändern, um ein Zeichen zu setzen. Die Jungs, die gespielt haben, haben Charakterstärke bewiesen. Wir hatten ein Team, das auch in schwierigen Situationen an einem Strang gezogen hat“, so Huhn.