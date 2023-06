Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef hat Regionalliga im Blick

In der Frage, wer mit den besseren Karten ins Finale am 11. Juni geht, könnte ausgerechnet der Bonner SC das Zünglein an der Waage sein. Jener Bonner SC, der sich am vergangenen Spieltag durch eine 1:2-Niederlage beim TuS Königsdorf um alle Chancen auf den Wiederaufstieg in die Regionalliga brachte. Denn die Rheinlöwen empfangen an diesem Freitag den FC Wegberg-Beeck, während Hennef es am Sonntag mit Königsdorf (Anstoß im Anton Klein Sportpark: 15 Uhr) zu tun bekommt.