Abstiegskampf in der Mittelrheinliga Friesdorfs letzte Chance auf den Klassenerhalt

Derweil ist sportlich die Luft raus beim Bonner SC. Für das letzte Spiel in dieser Saison am Sonntag bei Eintracht Hohkeppel (15.30 Uhr) muss BSC-Chefcoach Giuseppe Brunetto hoffen, dass seine Motivationskünste noch einmal auf fruchtbaren Boden fallen. Die Musik spielt woanders. „Wir wollen alles versuchen, uns mit einem Sieg aus dieser Spielzeit zu verabschieden“, sagt Brunetto. Dabei kann der 50-Jährige auf eine gute Leistung zuletzt beim 0:1 gegen Wegberg-Beeck aufbauen. „Die Jungs haben nach den Ereignissen und der Niederlage in Königsdorf ein gutes Spiel gemacht, sich aber leider nicht belohnt.“