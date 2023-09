Fußball-Mittelrheinliga FV Endenich trennt sich von Trainer Dennis Ochs. Nun kommt Dabrowski

Nächste Trainerentlassung in der Fußball-Mittelrheinliga: Nach dem Siegburger SV hat sich nun auch der FV Endenich von seinem Trainer getrennt. Der Vorstand des FVE gab am Dienstag das Aus von Coach Dennis Ochs bekannt. Ochs trainierte die erste Mannschaft über fünf Jahre und stieg mit ihr in der vergangenen Spielzeit erstmals in der Vereinsgeschichte in die Mittelrheinliga auf. Nach nur einem Sieg in den bisherigen sieben Begegnungen zogen die Verantwortlichen die Reißleine – und präsentierten gleich den Nachfolger, der im Bonner Fußball kein Unbekannter ist.