Titelkampf in der Mittelrheinliga Der große Showdown zwischen Hennef und Wegberg-Beeck

Woche für Woche haben die Spieler des FC Wegberg-Beeck und des FC Hennef 05 in nunmehr dreiunddreißig Begegnungen geackert und gelitten, um auf diesen besonderen Höhepunkt zuzusteuern: Dem Showdown um die Meisterschaft in der Fußball-Mittelrheinliga. An diesem Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) kommt es im Beecker Waldstadion am Kiefernweg zum „Endspiel“ zwischen den beiden punktgleichen Teams.