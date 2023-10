Mittelrheinliga Dem FC Hennef fehlt ein wichtiges Puzzleteil

„Wir sind aktuell noch nicht in der Lage, enge Spiele für uns zu entscheiden oder einen knappen Vorsprung zu verwalten“, sagt der FCH-Coach. Er macht diesen Umstand auch an fehlender Erfahrung fest. Mehr Souveränität im Team erhofft sich Özyurt durch den wiedergenesenen Aron Andreasson. Der großgewachsene Innenverteidiger befindet sich wieder im Mannschaftstraining. Gerade gegen die wuchtige Vichttaler Offensive, die mit zwölf geschossenen Treffern maßgeblich an der makellosen Auswärtsbilanz von vier Siegen in vier Begegnungen beteiligt ist, könnte der 22-Jährige ein Ankerpunkt in der Defensive werden.