Fußball-Mittelrheinliga Neustart beim FVE, Wiedersehen beim FCH

Nach der Trennung von Trainer Dennis Ochs, der fünf Jahre die sportlichen Geschicke des FV Endenich lenkte und in der vergangenen Spielzeit den ersehnten Aufstieg in die fünfte deutsche Spielklasse perfekt machte, steht nun die Mannschaft in der Pflicht. „Wir haben lange beraten“, erklärt Sammy Amraoui, der sportliche Leiter des FVE. „Am Ende überwog das Gefühl, dass Dennis die Spieler nicht mehr erreichte, und wir in der Kabine eine neue Stimme, neue Ideen brauchen. Daher haben wir den Cut gemacht, um frischen Wind reinzubringen.“