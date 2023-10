Nachholspiel in der Mittelrheinliga Siegburger SV will den Abwärtstrend stoppen

Der letzte und bisher einzige Saisonsieg datiert vom zweiten Spieltag, als man in Vichttal (3:1) jubeln konnte. Am vergangenen Sonntag in Hohkeppel (1:3) konnten die Blau-Weißen zumindest gut dagegenhalten. „Wir standen defensiv stabil. Vorne müssen wir konsequenter sein“, so Otto.