Fußball-Mittelrheinliga Siegburgs neuer Trainer trifft auf den Ex-Club

Dass sich durch Handauflegen nicht alles in die richtigen Bahnen lenken lässt, musste Siegburgs Chefcoach Alexander Otto am vergangenen Spieltag schmerzvoll erfahren. Denn bei der bitteren 1:2-Niederlage beim Aufsteiger Union Schafhausen agierte seine Mannschaft in Rückstand liegend ähnlich wie in den vorausgegangenen Partien: fahrig, fehlerbehaftet in der Defensive sowie nicht zielstrebig genug in der Offensive. Vier Punkte aus fünf Begegnungen genügen nicht den selbstgestellten Ansprüchen.