Auftakt in die neue Saison Mittelrheinliga startet mit Nervenkrimi

Wenn der spannungsgeladene erste Spieltag in der Fußball-Mittelrheinliga ein Vorgeschmack auf den Rest der Saison war, dann brauchen Trainer, Spieler und Zuschauer gute Nerven. Denn viele Spiele wurden erst in der Nachspielzeit entschieden. So holte der Aufsteiger SSV Merten gegen den Mitaufstiegskandidaten SV Bergisch Gladbach in der 93. Spielminute den ersten Punkt auf dem langen Weg zum Klassenerhalt. Umgekehrt gab der FC Hennef einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit unnötig aus der Hand. Der FV Endenich gewann derweil überraschend deutlich mit 4:0 beim letztjährigen Tabellenvierten Frechen 20 und grüßt erstmals seit dem Aufstieg von der Tabellenspitze – gefolgt vom großen Bruder Bonner SC.