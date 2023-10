Mittelrheinpokal erste Runde „Für uns ist dieses Spiel wie ein Finale“

Die Endenicher, tragen die Begegnungen an der heimischen Spielstätte an der Röckumstraße aus. Eine organisatorische Herausforderung. „Für uns als Verein ist dieses Spiel wie ein Finale. Wir wollen dem großen Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen und Präsenz auf dem Platz zeigen“, sagt FVE-Trainer Marek Dabrowski. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass der Fokus auf der Meisterschaft liegt: „Es ist für uns ein großes Bonusspiel. Wir werden versuchen uns so teuer wie möglich zu verkaufen, aber am Ende zählt die Meisterschaft“, sagt Dabrowski, der mit seinem Team beim 1:2 in Porz jüngst die erste Niederlage seiner Amtszeit hinnehmen musste. Dabrowski kann indes nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. So zog sich Fabio Dias in Porz eine Zerrung zu und fällt ebenso verletzt aus wie Emirhan Özen. Die Fortunen mit Trainer Markus von Ahlen indes, wollen über den Umweg Endenich in den DFB-Pokal einziehen.