2. Volleyball-Bundeslig Mondorf kämpft um den dritten Titel in Folge

In den NRW-Duellen gegen Essen hatte Mondorf in den letzten Jahren sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal die Nase vorn. Und so ist klar, dass die Mondorfer drei Punkte einplanen, also ein 3:0 oder 3:1 anpeilen. Auch wenn die Gäste als Tabellensiebter den Klassenerhalt bereits sicher haben, rechnet Utke mit großer Gegenwehr. Essen plant eine große Kulisse, hat Vereinsmitgliedern freien Eintritt versprochen und will das Publikum im Rücken haben. Die kleine Essener Halle wäre dann mit 400 bis 500 Zuschauern gefüllt. „Es macht dann riesig Spaß dort zu spielen, da ist immer eine super Stimmung“, erinnert sich Utke auch noch an seine eigene aktive Zeit.