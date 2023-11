Zweite Volleyball-Bundesliga Mondorfer treffen in Brandenburg auf einstige Rivalen

Bei den letzten Aufeinandertreffen des TuS Mondorf und des SV Lindow-Gransee in der zweiten Volleyball-Bundesliga ging es immer hoch her. Schließlich entschieden die beiden Teams die letzten vier Meisterschaften unter sich. Dabei heimste Mondorf die beiden letzten Titel ein, Lindow war davor einmal erfolgreich und führte vor drei Jahren die Tabelle an, bis die Saison kurz vor Schluss coronabedingt abgebrochen wurde. Wenn beide Teams nun am Samstag (18 Uhr) in Brandenburg erneut aufeinandertreffen, sind die Vorzeichen jedoch andere.