2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf setzt die Siegesserie fort

Die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Bonn sind derweil im Begriff, sich in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren. Beim 3:1 (25:18, 21:25, 25:14, 25:12) über den TV Eiche Horn Bremen gab’s den dritten Sieg im vierten Spiel. Die Bonnerinnen entschieden den ersten Satz recht deutlich für sich. Probleme gab es lediglich in Durchgang zwei, weil die Bremerinnen mit ihren hervorragenden Aufschlägen punkteten und die SSF Schwierigkeiten in der Abwehr hatten. Nachdem sich die Annahme im dritten Satz stabilisiert hatte, lief es jedoch wieder bei den Bonnerinnen. Die Sätze drei und vier gingen deutlich an die Gastgeberinnen.