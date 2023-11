Volleyball: Zweiligist Mondorf ist nicht zu schlagen Spitzenreiter vergrößert Vorsprung

Der Teammanager des TuS Mondorf konnte sich am Samstag in aller Ruhe zurücklehnen und ein dominantes Spiel seiner Mannschaft beobachten. Auch ohne Tom Fust (Bänderdehnung) und mit nur wenigen Einsatzzeiten für die ansonsten zur Stammformation zählenden Veit Bils und Sebastian Dinges war dennoch kein Leistungsknick in der Mannschaft erkennbar. Zum zweiten Mal in Folge wurde Mannschaftskapitän und Zuspieler Max Funk zum wertvollsten Akteur (MVP) gewählt.