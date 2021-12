2. Volleyball-Bundesliga: Erste Niederlage für Mondorf, SSF-Fortuna-Damen mit Sieg und Niederlage : Jetzt hat es auch den TuS Mondorf erwischt

Anfeuerung und taktische Anweisungen zwischen den Sätzen: Trainer Sven Anton und die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn gewannen in Münster, verloren aber gegen Köln. Foto: Wolfgang Henry

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Am elften Spieltag der 2. Volleyball-Bundesliga haben die Herren des TuS Mondorf ihre erste Niederlage kassiert. Der TuS unterlag in der Hardtberghalle dem USC Braunschweig mit 1:3 und verlor zudem den ersten Tabellenplatz an den Moerser SC. Dagegen warteten die Zweitliga-Damen der SSF Fortuna Bonn am Doppelspieltag mit einem 3:0-Erfolg über den VCO Münster und einer 0:3-Niederlage gegen den Lokalrivalen DSHS SnowTrex Köln auf.