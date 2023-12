2. Volleyball-Bundesliga Mondorfs Siegesserie ist gerissen

Die Siegesserie des TuS Mondorf in der zweiten Volleyball-Bundesliga ist gerissen. Am Sonntag unterlag der amtierende Meister und Tabellenerste beim FC Schüttorf glatt mit 0:3 (23:25, 21:25, 21:25). Zuvor hatte Mondorf 30 Meisterschaftsspiele in Folge gewonnen, die letzte Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis am ersten Spieltag der letzten Saison.