Turbulente DTM-Rennen auf dem Nürburgring : Bortolotti verliert die Spitzenposition

Nach dem Re-Start geht Luca Stolz (vorn rechts) in Führung. Foto: Oliver Ermert

NÜRBURGRING Turbulentes DTM-Wochenende auf dem Nürburgring: Am Samstag feierten BMW-Pilot Sheldon van der Linde und sein älterer Bruder Kelvin (Audi) einen Doppelsieg. Die Brüder van der Linde sind das erste Geschwisterpaar in der fast 40-jährigen DTM-Geschichte, dem dies gelang. Im Sonntagsrennen feierte Mercedes-Pilot Luca Stolz seinen ersten Sieg in dieser Rennserie.