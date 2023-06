Bonner Amateurfußball Der MSV Bonn steigt in die Bezirksliga auf

Am vergangenen Sonntag stand für das Team von Trainer Serhat Dogan das entscheidende Spiel beim Tabellenvierten SV Ennert an. In die Halbzeit gingen beide Teams noch torlos. Nach 72 Minuten jedoch erlöste Firat Yanmaz per Elfmeter sein Team mit dem Führungstreffer. Den „Deckel drauf“ machte der eingewechselte Mittelfeldspieler Mohamed Ayad in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 2:0. Wenig später konnten die Feierlichkeiten beginnen. Etwa 200 Menschen feierten an der Hohe Straße den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.