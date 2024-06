Kämpfer aus Bonn Muay-Thai-Boxer Vincent Vosen auf dem Sprung zum Profi

„Kurz vor dem Kampf ist es Horror. Sobald die Glocke ertönt, ist es der Wahnsinn“, beschreibt Vincent Vosen seine Gefühlslage, wenn er in den Ring steigt. Der 27-Jährige steht vor einem der wichtigsten Kämpfe in seiner bisherigen Thai-Boxer-Laufbahn: Im Spätsommer soll er um den Deutschlandtitel in der Gewichtsklasse bis 63,5 Kilogramm des WBC (World Boxing Council) kämpfen. Es wäre für ihn der erste Kampf in der A-Klasse, der gleichbedeutend sein Profidebüt darstellt.