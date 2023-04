Split in der Baseball-Bundesliga Mühsamer Start für die Bonn Capitals

Wilson Lee, der neue Spielertrainer des amtierenden deutschen Baseballmeisters Bonn Capitals, dürfte den Saisonauftakt im Nachgang mit gemischten Gefühlen betrachten. Nach einem deutlichen 11:1-Erfolg am Samstag vor heimischem Publikum gegen den letztjährigen Finalgegner Paderbon Untouchables, an dem Lee als Spieler gehörigen Anteil hatte, verloren die Gastgeber am Sonntag Spiel Nummer zwei gegen die Ostwestfalen mit 3:5. Vor allem am Sonntag wurde Lee vor Augen geführt, dass es sowohl in der Offensive als auch beim Pitching gegen die Offensivabteilung des Gegners noch einiges zu tun gibt. „Das waren umgekehrte Vorzeichen an den beiden Tagen“, erklärte der Australier. „Gestern läutete ein starkes sechstes Inning unseren Sieg ein. Heute zeigte sich Paderborn dafür klar überlegen.“