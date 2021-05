Interview mit dem ehemaligen Haie-Spieler Frederik Tiffels : „München ist eine absolute Top-Adresse“

Köln Eishockeyprofi Frederik Tiffels spricht über seinen Wechsel von den Kölner Haien zum EHC München, seinen Bruder Dominik und die Vorbereitung auf die Eishockey-WM.

Tiffels: Nein, ich habe ja noch Zeit. Natürlich schaue ich ab und zu im Internet nach Wohnungen und bin auch im Austausch mit den Münchnern. Da gibt es ja Vereinswohnungen, die von anderen Spielern frei geworden sind, die ich mir eventuell in naher Zukunft anschauen kann. Generell bin ich aber ganz entspannt, weil ich weiß, dass das alles in Ordnung sein wird. Als Rheinländer bin ich sehr offen. Auch wenn ich weiß, dass es anders sein wird als in Köln, sehe ich keine Probleme, sondern möchte mich überraschen lassen.

Die Haie-Fans in Köln hätten sich nach einem turbulenten Jahr sicher über Ihre Vertragsverlängerung gefreut. Was waren die Gründe für den Wechsel?

Frederik Tiffels (25) wurde in Köln geboren und lernte das Eishockeyspielen zusammen mit seinem älteren Bruder Dominik und Leon Draisaitl. Tiffels begann 2007 bei der Krefelder EV, wechselte später zu den Kölner Haien (2008 bis 2010) und den Jungadlern nach Mannheim. Nach Stationen in den USA kehrte der Linksschütze für die Saison 2018/2019 in seine Heimatstadt zurück.

Tiffels: Ich kam mit Uwe wirklich gut zurecht. Wir hatten schon vor der Saison ein gutes Gespräch und haben im Training Kleinigkeiten umgestellt. Mit Thomas Brandl (Individualtrainer; Anm. d. Red.) habe ich zum Beispiel viel an meinem Abschluss gearbeitet. Insgesamt haben wir in diesem Jahr an den richtigen Schrauben gedreht. Es ging darum, Entscheidungen auf dem Eis zu treffen, die vielleicht nicht so gut aussehen, aber zu besseren Ergebnissen führen.