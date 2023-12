Nikolauslauf Nach 60 Jahren ist endgültig Schluss beim TuS Erpel

Viele namhafte Läufer wie der 24-malige Deutsche Meister und Olympia-Teilnehmer von 1964 in Tokio, Lutz Philipp, oder der 22-malige Deutsche Meister und Vizeweltmeister im Crosslauf, Hans-Jürgen „Sehne“ Orthmann, prägten den Lauf in den ersten Jahrzehnten. Von 1965 an siegte Lutz Philipp achtmal in Folge, bis der Belgier Willy Polleunis seine Siegesserie 1973 beendete. Orthmann gewann sogar von 1976 bis 1986 elfmal in Folge auf der Langstrecke. Philipp wurde bereits 1967 zum Ehrenmitglied des TuS Erpel ernannt, 1986 folgte ihm Orthmann.