Erfolg für Duisdorfer Nachwuchsringer Plötzlich Landesmeister

Im Training in der Hardtberghalle fällt er einem sofort ins Auge: „Er ist er immer bester Laune, eine kleine Frohnatur. Man merkt ihm jedes Mal an, wieviel Spaß er hat“, findet Trainer Persch. „Dazu ist Hugo wirklich fleißig“, ergänzt er. Denn Luther und sein ein Jahr älterer Trainingspartner Ahmed trainieren neben den zwei Trainingseinheiten in der Woche noch ein weiteres Mal mit Luthers Vater. Heiko Luther war in seiner aktiven Zeit ebenfalls Ringer für den TKSV, der damals in der Bundesliga an den Start ging.