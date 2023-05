Nachwuchssportlerin aus der Region Teenager Miley reist für Karate-Wettkämpfe um die Welt

Fujairah, A Coruña, Acapulco – das sind nur drei der Orte, an denen Miley Schindler in den letzten drei Jahren als Karateka in der Youth League des Weltverbandes gekämpft hat. Seit 2020 trainiert sie beim Karate Club Sen5 in Mayen. Ihr Ziel: die Olympischen Jugendsommerspiele 2026. Bis dahin gibt es für die 13-Jährige aus Alfter, die die achte Klasse auf dem Hardtberg-Gymnasium in Bonn besucht, aber noch einiges zu tun.