Deutsche Meisterschaft im Softball Neuauflage des Final-Klassikers

Ab dem kommenden Samstag beginnen um 13 Uhr und 15.30 Uhr im Stadion in der Rheinaue die ersten beiden Spiele der Finalserie um die deutsche Softballmeisterschaft gegen die Wesseling Vermins. Ein eventuell nötiges drittes Spiel findet dann am Sonntag an gleicher Stätte ab 13 Uhr statt. Bereits zum vierten Mal in Folge stehen sich diese beiden Teams in der Finalserie gegenüber. 2021 und 2023 triumphierte Wesseling. 2022 feierten die Softballerinnen der Capitals gemeinsam mit den Männern das Double.